Spedizione punitiva divieto di ritorno a Treviso per uno degli aggressori

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un foglio di via per uno degli aggressori coinvolti in una "spedizione punitiva" contro un clan rivale di kosovari, avvenuta il 9 maggio scorso. L'incidente, che si è verificato all'esterno del bar "Allo stadio" in via Nino Bixio, sottolinea il crescente problema di violenza nella zona e le misure adottate per garantire la sicurezza pubblica.

Aveva partecipato con altri due connazionali, lo scorso 9 maggio, alla "spedizione punitiva" nei confronti di un clan "rivale" di kosovari, all'esterno del bar "Allo stadio" di via Nino Bixio a Treviso. Nei giorni scorsi il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un foglio di via con... 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Spedizione punitiva, divieto di ritorno a Treviso per uno degli aggressori

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Una spinta in discoteca scatena una spedizione punitiva: quattro feriti e ragazzi? identificati grazie ai soci. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Spedizione punitiva dopo futile lite, divieto di andare al bar per 4 persone - Quattro provvedimenti di Daspo “Willy” sono stati emessi dal questore di Vibo Valentia a altrettante persone, accusate di essere gli autori di una spedizione punitiva commessa per futili motivi. 🔗Scrive rainews.it

Spedizione punitiva alla sagra “Daspo Willy“ per i ragazzi - Per la spedizione punitiva alla Sagra di Promano, la polizia emette nove “Daspo urbano“. A carico dei ragazzi coinvolti scatta così il divieto di accesso agli esercizi pubblici e nei locali ... 🔗Secondo lanazione.it

Spedizione punitiva alla Sagra di Promano, 9 Daspo - I provvedimenti di divieto di accesso e avvicinamento ai locali sono misure di prevenzione di competenza dell'Autorità Provinciale di pubblica sicurezza rientrante nelle categorie di divieto di ... 🔗ansa.it scrive

Spedizione punitiva contro minori egiziani a Catania. Picchiati con mazze a causa di una pallonata