Specializzazione sostegno Indire | dubbi sulle tempistiche e sulla possibilità che i posti siano limitati I docenti interessati chiedono chiarimenti

Con l'introduzione del DL 71/2024, i docenti interessati alla specializzazione sul sostegno esprimono dubbi riguardo alle tempistiche e alla disponibilità limitata dei posti. Il DM 75/2025 chiarisce che, in caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà necessario adottare specifiche procedure. La situazione solleva interrogativi tra i professionisti del settore, ansiosi di ricevere chiarimenti sulle modalità d'accesso a queste nuove opportunità.

Con l'entrata in vigore del DL 712024, sono stati introdotti percorsi di specializzazione sul sostegno rivolti a docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno e a coloro che hanno conseguito un titolo all'estero. Il DM 752025 stabilisce che, in caso di domande superiori ai posti disponibili, si procederà con una graduatoria basata sull'anzianità di servizio e, a parità di condizioni, sull'età anagrafica del candidato.

