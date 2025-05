Spazio dedicato ai giovani lettori | apre la nuova sede della libreria Pupilla

La Libreria Pupilla di Brindisi si prepara a inaugurare la sua nuova sede il 3 giugno, offrendo uno spazio ampliato e accogliente per i giovani lettori. Situata in viale Commenda 36A, la libreria si conferma un punto di riferimento per la letteratura dedicata a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, promuovendo la passione per la lettura in un ambiente stimolante.

BRINDISI - Dal 3 giugno la Libreria Pupilla, punto di riferimento brindisino per la letteratura dedicata ai giovani lettori, inaugura la sua nuova sede di viale Commenda 36A, in uno spazio più ampio pensato per accogliere bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. Un grande passo avanti per la libreria...

