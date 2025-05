Spazio alla memoria al cimitero di Valleripa l' omaggio ai defunti

Sabato 14 Giugno, il cimitero di Valleripa, nel Comune di Mercato Saraceno, ospiterà un toccante rito teatrale dedicato alla memoria dei defunti. Questo evento, situato nell'incantevole entroterra della Valle del Savio, offre un'opportunità per ricordare e riflettere, unendo la comunità in un omaggio emotivo e significativo. Partecipa a questo momento speciale in località Linaro, a partire dalle 14.30.

