Spazio alla creatività e all' inclusione al via il ciclo di incontri letterari a sostegno della salute mentale

Dal 28 maggio, il Bar Volume del Campus universitario ospita “Arte è – Dialoghi tra le righe”, un ciclo di incontri letterari dedicato alla salute mentale. Questo progetto mira a promuovere la creatività e l'inclusione, offrendo uno spazio di espressione e condivisione. Con due appuntamenti in programma, il primo si concentra su...

Da mercoledì 28 maggio al Bar Volume del Campus universitario prende il via il progetto “Arte è – Dialoghi tra le righe”, un percorso, suddiviso in due appuntamenti, ha come obiettivo quello di creare uno spazio vitale e curativo di espressione e condivisione. Il primo appuntamento vede come... 🔗 Leggi su Forlitoday.it