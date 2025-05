Spazio agli incontri letterari in Corte Dandini una serata per poeti musicisti e lettori

Mercoledì 28 maggio, Corte Dandini ospiterà la rassegna "A maggio non basta un fiore", un evento dedicato a poeti, musicisti e lettori. A partire dalle 18.30, la serata promette incontri affascinanti con diversi artisti, tra cui Marco Campedelli, per celebrare la letteratura e la creatività in un'atmosfera conviviale e partecipativa. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della parola e della musica!

La rassegna di promozione della letteratura "A maggio non basta un fiore" torna con un nuovo appuntamento mercoledì 28 maggio, alle ore 18.30 in Corte Dandini, dove viene proposto un evento partecipato da scrittori, poeti, musicisti e gruppi di lettura. I protagonisti saranno Marco Campedelli... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Spazio agli incontri letterari in Corte Dandini, una serata per poeti, musicisti e lettori

