Sparta Praga paura per l’ex Arsenal e Dortmund Tomas Rosicky Ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci

Tomas Rosicky, ex stella di Arsenal e Borussia Dortmund, è ricoverato in terapia intensiva a Praga per problemi cardiaci. L'attuale direttore sportivo dello Sparta Praga si trova in condizioni serie, suscitando preoccupazione tra i tifosi e nel mondo del calcio. Le informazioni sulle sue condizioni saranno aggiornate non appena disponibili.

Sparta Praga, paura per l’ex Arsenal e Dortmund Tomas Rosicky. Ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci Tomas Rosický, ex calciatore di Arsenal e Borussia Dortmund, è stato ricoverato in terapia intensiva a Praga a causa di problemi cardiaci. Attualmente direttore sportivo dello Sparta Praga, Rosický ha subito un malore la scorsa settimana, che ha ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sparta Praga, paura per l’ex Arsenal e Dortmund Tomas Rosicky. Ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiaci

Approfondimenti da altre fonti

Repubblica Ceca, ricovero in terapia intensiva per l’ex stella dell’Arsenal Tomas Rosicky; Rivelazione Shock di Rosicky, Icona dell'Arsenal: La Paura in Terapia Intensiva Rivela una Battaglia per la Salute del Cuore; Rivelazione Shock di Rosicky, Icona dell'Arsenal: La Paura in Terapia Intensiva Rivela la Battaglia per la Salute del Cuore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stramaccioni esonerato dallo Sparta Praga: altra delusione per l'ex Inter - Stramaccioni, esonerato dallo Sparta Praga? E' finita dopo una furiosa lite l'avventura di Andrea Stramaccioni in Repubblica Ceca. L'ex allenatore di Inter e Udinese è stato sollevato dall ... 🔗news.superscommesse.it scrive

Lo Sparta Praga sospende Jankto, il giocatore: "Meglio fermarsi e pensare alla salute" - Lo Sparta Praga ha comunicato la sospensione momentanea di Jacub Jankto dalla propria rosa. Secondo la stampa ceca, il calciatore ex Sampdoria e Udinese avrebbe rifiutato di effettuare il test ... 🔗Secondo sport.sky.it

Sparta Praga, Stramaccioni a rischio esonero? Prossime due decisive, l’ex Inter… - L'inizio di stagione di Andrea Stramaccioni allo Sparta Praga non è stato soddisfacente ... ed il recente KO maturato nel derby contro lo Slavia Praga ha allontanato i ragazzi dell'ex Inter a 10 punti ... 🔗fcinter1908.it scrive