Spari nel rione Sanità trovati fori da proiettile su due automobili

Nel rione Sanità di Napoli, la Polizia di Stato è intervenuta dopo il rinvenimento di fori da proiettile su due automobili parcheggiate in via Sanità. Nonostante il ritrovamento, al momento non sono giunte segnalazioni di spari nella zona. Le indagini sono attualmente in corso per fare luce sulla situazione.

Intervento della Polizia di Stato in via Sanità, a Napoli: su due vetture parcheggiate sono stati repertati fori da proiettile. Indagini in corso, non ci sono state segnalazioni di spari...

