Spari al parco 2 morti a Philadelphia

Una sparatoria avvenuta la scorsa notte a Fairmount Park, Philadelphia, ha tragicamente tolto la vita a due persone e ferito altre otto, tra cui alcuni minorenni. L’incidente si è verificato durante le celebrazioni del Memorial Day, suscitando angoscia e preoccupazione nella comunità . La polizia sta indagando sulle dinamiche dell'accaduto e sulle motivazioni che hanno portato a questo tragico evento.

7.44 Una sparatoria nella notte a Philadelphia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre otto. Una tv affiliata Abc situa gli spari al Fairmount Park. Almeno due delle persone colpite sono minorenni, riferisce la polizia. Gli spari durante il Memorial Day, ricorrenza in cui tradizionalmente famiglie e gruppi di amici si riuniscono all'aperto per grigliate e picnic... 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alternative, norme e leggi ci sono. Manca il passaggio alla pratica. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa: sparatoria in un parco a Philadelphia: 2 morti e otto feriti. Coinvolti anche due minorenni - È di almeno due morti e otto feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera in un parco di Philadelphia, riportano i media Usa. Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero anche due ... 🔗Secondo msn.com

Philadelphia, sparatoria in un parco: morte almeno due persone - Ci sarebbero anche otto feriti nel conflitto a fuoco andato in scena al Fairmount Park per ragioni ancora sconosciute. Una persona colpita da un'auto e trasportata in ospedale nei momenti di caos ... 🔗Si legge su tg24.sky.it

Sparatoria in un sito per matrimoni in Canada, 2 morti - Nella sala si stavano svolgendo due matrimoni distinti quando all'esterno sono esplosi degli spari, spingendo gli ... di Ottawa ha confermato che sono morti due uomini di età compresa tra 26 ... 🔗Da ansa.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA