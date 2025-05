Spari al cugino nel vivaio Arresto convalidato

Sham Paloka, 55 anni, è stato arrestato dopo aver sparato tre colpi di pistola al suo bis-cugino Denis, 26 anni, in un vivaio di Canapale il 22 maggio. Ieri, l'uomo ha comparso da remoto in tribunale, poiché non poteva essere trasferito. L'arresto è stato convalidato, gettando una luce inquietante su un episodio di violenza tra familiari.

E’ comparso ieri mattina, da remoto, per l’impossibilità di essere trasferito dal carcere al tribunale, Sham Paloka, l’uomo di 55 anni di Canapale che la mattina di giovedì 22 maggio, alle 9 circa, ha esploso tre colpi di pistola contro il giovane bis-cugino Denis Paloka, di 26 anni, nel vivaio di via del Bollacchione, dove stava lavorando alla vasetteria. Difeso dall’avvocato Andrea Mitresi del foro di Pistoia, Sham Paloka si è avvalso davanti al giudice per le indagini preliminari Patrizia Martucci della facoltà di non rispondere. Una decisione presa in attesa di poter studiare gli atti di indagine e valutare successivamente i prossimi passi da fare... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spari al cugino nel vivaio. Arresto convalidato

