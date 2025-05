Sparatoria improvvisa è strage | colpiti anche dei giovanissimi il bilancio è drammatico

Una sparatoria improvvisa ha sconvolto un raduno non autorizzato, causando due morti e almeno otto feriti, tra cui giovanissimi. La drammatica vicenda si è consumata durante una serata di festa, trasformando un momento di svago in un incubo di terrore. I colpi di arma da fuoco hanno spezzato la tranquillità di un evento che avrebbe dovuto essere festoso, lasciando una comunità in lutto e sotto shock.

Due morti e almeno otto feriti: è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di lunedì durante un raduno non autorizzato. La tragedia si è consumata mentre decine di persone si trovavano all'aperto per una giornata di festa, trasformando un momento di svago in puro terrore. I colpi sono stati esplosi poco prima delle 22:30, quando la zona era ancora gremita. Tra le vittime ci sono anche minorenni, e una persona è rimasta investita da un'auto durante la fuga generale che ha fatto seguito agli spari. L'episodio si è verificato all'interno del Fairmount Park, uno dei parchi pubblici più estesi di Philadelphia, negli Stati Uniti, all'altezza dell'incrocio tra Lemon Hill Drive e Poplar Drive...

