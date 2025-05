Sparatoria al Memorial Day di Filadelfia due morti e otto feriti

Una sparatoria ha tragicamente interrotto le celebrazioni del Memorial Day a Filadelfia, con un bilancio di almeno due morti e otto feriti al Fairmount Park. L'incidente, riportato dai media locali, ha scosso la comunità , mentre le autorità cercano di fare chiarezza sulle dinamiche dell'accaduto durante un momento di festa e commemorazione.

Tragico epilogo per le celebrazioni del Memorial Day  a Filadelfia. Almeno due persone sono state uccise e altre otto sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera al Fairmount Park. A riportare la notizia sono i media statunitensi. Secondo le prime ricostruzioni, il parco era particolarmente affollato per l’intera giornata di ieri, con numerose famiglie riunite per i tradizionali barbecue in occasione della festività . Improvvisamente, nel corso della serata, si sono uditi degli spari che hanno scatenato il panico tra i presenti. I media locali riferiscono che Fairmount Park era stato particolarmente affollato dutrante tutta la giornata, con le famiglie riunite per i tradizionali barbecue del Memorial Day a Filadelfia... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sparatoria al Memorial Day di Filadelfia, due morti e otto feriti

