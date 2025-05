Sparatoria a Philadelphia in un parco durante un raduno per il Memorial Day 2 morti e 8 feriti tra cui due minorenni - VIDEO

Una tragica sparatoria ha scosso Philadelphia durante un raduno per il Memorial Day a Fairmount Park, causando due morti e otto feriti, tra cui due minorenni. Le forze dell'ordine hanno riferito che gli spari sono stati esplosi da due individui armati di armi automatiche, gettando un'ombra su una celebrazione che avrebbero dovuto onorare i caduti. I dettagli dell'incidente stanno emergendo da video e testimonianze oculari.

Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbero state due persone, con armi automatiche Sparatoria a Philadelphia a Fairmount Park durante un raduno per il Memorial Day. Il bilancio è di 2 morti e 8 feriti, tra cui due minorenni. Secondo le ricostruzioni, a sparare sarebbero state due persone,

