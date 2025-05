Sparatoria a Philadelphia due morti e almeno nove feriti | tre sono adolescenti

Una sparatoria a Philadelphia ha tragicamente colpito la comunità, con due vittime decedute e almeno nove feriti, tra cui tre adolescenti. Le identità delle persone decedute, un uomo e una donna, non sono ancora state rivelate. Gli altri feriti sono stati trasferiti in ospedale, dove attualmente sono in condizioni stabili. Scopri di più su questo tragico evento.

Le vittime decedute sono un uomo e una donna, le cui identità non sono state ancora rese note. Gli altri nove feriti, compresi i tre giovani, sono stati trasportati in ospedale e si trovano in condizioni stabili... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sparatoria a Philadelphia, due morti e almeno nove feriti: tre sono adolescenti

