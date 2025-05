Spara a un militare e lo accompagna in ospedale Svolta nelle indagini | 49enne fermato per tentato omicidio

Un uomo di 49 anni è stato arrestato a Lecce con l'accusa di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente un militare di 44 anni. L'episodio, avvenuto lo scorso 16 maggio, ha visto l'aggressore prendersi cura della vittima portandola in ospedale, prima di dileguarsi. Le indagini rapide delle forze dell'ordine hanno portato a un arresto tempestivo, segnando una svolta significativa nel caso.

LECCE – Dopo averlo quasi ammazzato, lo accompagna in ospedale per poi darsi alla macchia: nei guai dopo l’indagine lampo. Portato negli uffici della questura nelle scorse ore, è finito in arresto con l’accusa del tentato omicidio del militare 44enne, arrivato in ospedale lo scorso 16 maggio, con... 🔗 Leggi su Lecceprima.it