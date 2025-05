Spal avanti con la coppia Casella-Baldini | Capiti gli errori da qui dovremo ripartire

La Spal prosegue con la coppia Casella-Baldini, dopo aver analizzato gli errori del recente passato. Con la conferma del direttore generale Luca Carra, il duo sembra destinato a rimanere, nonostante una call conference con la proprietà possa essere annullata. In questo contesto, l'attenzione si sposta su come i due leader guideranno la squadra verso il futuro.

Avanti con Alex Casella e Francesco Baldini. Dopo la conferma del direttore generale Luca Carra, tutti gli indizi portano a quelle del direttore dell’area tecnica e dell’allenatore. La call conference prevista con la proprietà per sciogliere le riserve sulle loro posizioni potrebbe saltare. Anche perché i contatti tra le parti sono quotidiani e da parte del presidente Tacopina è emerso un desiderio di continuità che non ha precedenti sotto la sua gestione del club. A prescindere dai risultati non certo brillanti ottenuti dalla Spal nell’ultima stagione. Peraltro, sia Casella che Baldini hanno un altro anno di contratto, quindi non servirà nemmeno un comunicato ufficiale per passare alla cose formali... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net