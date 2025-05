Spaccio su monopattino e fuga nella notte 18enne fermato con droga e contanti a Reggio Calabria

Un'operazione della polizia ha portato all'arresto di un diciottenne a Reggio Calabria, colto in flagrante mentre effettuava uno spaccio di droga a bordo di un monopattino. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti pronte per la vendita e di contanti, segno di un'attività illecita in pieno svolgimento. La fuga nella notte non è riuscita a sottrarlo alla giustizia.

