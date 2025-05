Spaccio nelle Palazzine ' gola profonda' si autoaccusa e fa saltare il processo

Salvatore Merola si autoaccusa di aver gestito un vero e proprio "market della droga" nell'appartamento dei Palazzi Noviello, confessando di aver spacciato cocaina direttamente da casa, mentre per l'hashish si avvaleva di altri. Queste dichiarazioni hanno provocato la sospensione del processo a carico di Vittorio Merola, noto come "bengala", un giovane di 21 anni coinvolto nell'inchiesta.

“Ho creato a casa mia nell’appartamento ai Palazzi Noviello un market della droga. A casa spacciavo cocaina mentre per l’hashish mi avvalevo di terze persone”. Sono le dichiarazioni autoaccusatorie rese da Salvatore Merola, nel processo a carico di Vittorio Merola detto bengala, 21enne... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Spaccio nelle Palazzine, 'gola profonda' si autoaccusa e fa saltare il processo

Altre fonti ne stanno dando notizia

