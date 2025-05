Soulé sprint finale da protagonista | ora la Roma sogna il tandem con Dybala

Matias Soulé brilla nel finale di stagione con la Roma, regalando un assist prezioso per il gol di Saelemaekers nella vittoria di Torino. La sua continua crescita, dopo un inizio difficile, accende le speranze per un prossimo affiatamento con Dybala, promettendo un tandem devastante per la squadra giallorossa. L'entusiasmo per il futuro è palpabile, e i tifosi sognano nuovi trionfi.

A Torino, nell'ultima recita stagionale, Matias Soulé ha lasciato un'altra firma elegante sul finale della Roma. Il suo assist illuminante per la rete del definitivo 0-2 di Saelemaekers ha confermato una crescita costante nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di anonimato. Nel girone di ritorno, quando la Roma aveva più bisogno di qualità e concretezza, l'argentino ha risposto con prestazioni finalmente all'altezza del talento che tutti gli riconoscono. Numeri e risposte sul campo. Dal gennaio 2025 in poi, Soulé ha preso per mano la squadra giallorossa, partecipando a nove gol in totale: quattro reti personali e cinque assist spesso decisivi...

