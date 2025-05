Sospiro di sollievo per Alessio Martinelli | nessuna frattura dopo la caduta al Giro d' Italia

Alessio Martinelli può tirare un sospiro di sollievo: dopo la caduta avvenuta nella tappa odierna del Giro d'Italia, gli accertamenti hanno escluso fratture. Il ciclista valtellinese della Vfgroup Bardiani CSF Faizanè è stato coinvolto in una caduta mentre era in fuga con altri corridori, ma fortunatamente le sue condizioni sono migliori del previsto.

