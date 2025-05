Sospeso il servizio di trasporto dei bus elettrici sulla strada parco | l' annuncio di Tua

Il servizio di trasporto dei bus elettrici sulla Strada Parco è sospeso a partire da mercoledì 28 maggio, in conformità con l'ordinanza del Tar. La decisione segue la richiesta di sospensiva presentata dal comitato Strada Parco Bene Comune, come comunicato dall'azienda di trasporto abruzzese Tua.

A partire da mercoledì 28 maggio saranno sospesi i servizi sulla linea V1 – la Verde – sulla strada parco, nel pieno rispetto dell'ordinanza del Tar, che ha accolto la richiesta di sospensiva, avanzata dal comitato Strada parco bene comune. Lo fa sapere la Tua, azienda di trasporto abruzzese

