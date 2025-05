Sorrento terremoto in consiglio comunale | si dimettono tutti dopo la sospensione del sindaco

Dopo la sospensione del sindaco, si è scatenato un terremoto politico a Sorrento. Tutti i componenti della giunta e i rappresentanti della maggioranza hanno deciso di dimettersi, avviando così la procedura per lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Questa crisi segna un momento di grande tensione e incertezza per la governance della città.

I componenti della giunta e i rappresentanti della maggioranza nel consiglio comunale di Sorrento, nella tarda serata di ieri, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico nelle mani del segretario generale, dando avvio alla procedura di scioglimento anticipato dell'organo consiliare

