Sora ospedale in piazza

Domenica 1° giugno 2025, Sora si prepara ad accogliere la quinta edizione della manifestazione “L’Ospedale scende in Piazza”. La Commissione d’Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica dell’Ordine TSRM-PSTRP di Frosinone parteciperà attivamente all’evento, promuovendo la salute e il benessere della comunità attraverso attività informative e interattive nel centro storico della città.

Domenica 1° giugno 2025, la Commissione d'Albo dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) dell'Ordine TSRM-PSTRP di Frosinone parteciperà con entusiasmo alla manifestazione "L'Ospedale scende in Piazza", giunta alla sua quinta edizione, che si svolgerà nel centro storico della città di Sora...

SORA 19/05/2025 – PRESENTAZIONE 5°EDIZIONE “L’OSPEDALE SCENDE IN PIAZZA”