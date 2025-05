sono tutti milionari ma anche ai maneskin arriva l aiutino di stato nel 2024 tre contributi pubblici da 37 319 euro con sconticino fiscale

Nonostante il successo e la fama mondiale, i Maneskin, il noto gruppo musicale italiano, beneficeranno di aiuti statali nel 2024. Tre contributi pubblici per un totale di 37.319 euro, accompagnati da sgravi fiscali, sollevano interrogativi su un settore già affermato. Con un fatturato di oltre 18 milioni all'anno, il gruppo continua a dominare la scena musicale, ma la questione delle agevolazioni suscita discussioni.

Sono il gruppo musicale italiano più di successo nel mondo e più ricco in Italia: i Maneskin con la loro Maneskin empire alla fine del 2023 avevano fatturato 18 milioni e 635 mila euro, con un utile netto di 1.419.653 euro. I dati del bilancio 2024 non sono ancora noti, ma probabilmente avranno risentito della pausa dal gruppo che si sono presi sia Damiano David che Vittoria De Angelis, tutt'oggi azionisti della Maneskin Empire insieme a Ethan Torchio e Thomas Raggi, tutti con l'identica quota del 25 per cento. Ma una piccola sorpresa arriva dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che svela come nel 2024 un aiutino pubblico sia arrivato perfino a loro...