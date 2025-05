Sonia la ristoratrice cinese più famosa di Roma arriva al cinema | Il mio sogno? Recitare per Nanni Moretti

Sonia, la celebre ristoratrice cinese di Roma, fa il suo debutto al cinema nel film "Fuori" di Mario Martone, dove interpreta una detenuta di Rebibbia accanto a Valeria Golino. Con il sogno di recitare per Nanni Moretti finalmente realizzato, Sonia racconta la sua affezione per la capitale: "Roma? Ormai è la mia casa". Un percorso che unisce gastronomia e arte cinematografica in un'affascinante storia di riscatto.

