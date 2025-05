Sondrio 35enne arrestato dopo aver aggredito i carabinieri | picchiava il cane a cinghiate

Un increscioso episodio ha scosso la notte di Sondrio, con un 35enne arrestato dopo aver aggredito i carabinieri e maltrattato il suo cane. L'intervento, avvenuto in piazza Garibaldi, ha visto la collaborazione tra il Nucleo Operativo Radiomobile e una volante della polizia, chiamati a sedare una rissa nei pressi del bar "Sport". I dettagli dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Notte movimentata in piazza Garibaldi a Sondrio, dove verso l'una tra domenica 25 e lunedì 26 maggio i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile, con il supporto di una volante della polizia, sono intervenuti per una rissa segnalata nei pressi del bar "Sport". All'arrivo delle forze...

