Sondaggi politici in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd | continua la sfida tra Meloni e Schlein

Nella settimana che precede le elezioni comunali e i referendum su lavoro e cittadinanza, i sondaggi politici evidenziano un incremento dei consensi per Fratelli d’Italia e il PD. La competizione tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si intensifica, con entrambi i partiti che riportano segnali positivi, mentre il PD festeggia anche i recenti successi elettorali.

Nella settimana delle elezioni comunali e in avvicinamento ai referendum su lavoro e cittadinanza, sono i primi due partiti a guadagnare più consensi. Negli ultimi sondaggi, infatti, crescono sia Fratelli d’Italia sia il Pd, che può anche esultare per il buon risultato elettorale con le vittorie del centrosinistra al primo turno a Genova e a Ravenna e con i dem primo partito in tutti i capoluoghi di provincia. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 conferma invece il dato di Lega e Movimento 5 Stelle, mentre registrano una flessione sia Forza Italia che Verdi e Sinistra. Nessun cambio di posizione, comunque, tra i primi partiti: l’unico elemento degno di nota riguarda il Carroccio che allunga sugli alleati azzurri... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd: continua la sfida tra Meloni e Schlein

Su questo argomento da altre fonti

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora: anche il Pd recupera e sale nei consensi; Sondaggi politici, la supermedia del 23 maggio 2025: ecco per chi voterebbero gli italiani oggi; Sondaggi politici, crescono i 5 Stelle: boom di M5s e Avs, destre in calo; Sondaggi politici, rimbalzo di quasi un punto per il M5S. È sempre testa a testa tra FI e Lega. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora: anche il Pd recupera e sale nei consensi - Fratelli d'Italia cresce ancora, ma sale anche il Partito democratico che guadagna tre decimi. Stabili Movimento 5 Stelle e Lega, mente Forza Itali cala. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio di ... 🔗Da fanpage.it

Sondaggi politici, in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd: continua la sfida tra Meloni e Schlein - Gli ultimi sondaggi elettorali premiano Fratelli d'Italia e Pd: sono i due partiti che crescono di più nell'ultima settimana. 🔗Scrive lanotiziagiornale.it

Fratelli d’italia e pd in crescita secondo il sondaggio swg per il tg la7 - Il sondaggio Swg per Tg La7 a febbraio 2025 mostra Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni oltre il 30%, il Pd di Elly Schlein in crescita, mentre M5S, Lega e forze minori restano stabili o in calo. 🔗Si legge su gaeta.it

Sondaggi politici, la supermedia del 23 maggio 2025: ecco per chi voterebbero gli italiani oggi