Sondaggi politici Fratelli d’Italia cresce ancora | anche il Pd recupera e sale nei consensi

L'ultimo sondaggio di Swg rivela un incremento nei consensi per Fratelli d'Italia, che continua a guadagnare terreno. Anche il Partito Democratico registra un recupero, salendo al 22,8%. Stabili Movimento 5 Stelle e Lega, mentre Forza Italia mostra un calo, insieme a una leggera flessione per Alleanza Verdi e Sinistra. Scopri i dettagli di queste dinamiche politiche in continua evoluzione.

FdI cresce ancora, ma sale anche il Pd, al 22,8%. Stabili Movimento 5 Stelle e Lega, mente Forza Itali cala. Leggera flessione anche per Avs. Ecco che cosa dice l'ultimo sondaggio di Swg...

