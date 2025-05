Sommer | Io leader con Barella e Lautaro Martinez le parate…

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha condiviso le sue riflessioni in vista della semifinale contro il PSG, evidenziando l'importanza delle parate e il ruolo cruciale di Nicolò Barella e Lautaro Martinez. In un'intervista rilasciata alla tv svizzera RSI, Sommer ha sottolineato come il contributo della squadra sia fondamentale per affrontare una sfida così significativa.

Sommer ha parlato a quattro giorni da Psg-Inter, citando anche Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Le sue parole alla tv svizzera. PARATE – Yann Sommer, intercettato da RSI, si è espresso così sulle parate in semifinale: « Era importante per noi, per la partita, perché abbiamo fatto tantissimo in questa partita, mettendo energia ed emozioni. Importante questa parata, ma ero contento per la prestazione di tutta la squadra. Mbappe o Yamal quale parata migliore? Non è possibile dirlo. Anche con la Svizzera era un momento importante, perché avevamo fatto la storia con i quarti di finale. Due momenti grandi della mia carriera, sono contento »... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sommer: «Io leader con Barella e Lautaro Martinez, le parate…»

Altre fonti ne stanno dando notizia

