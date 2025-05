Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla RSI, riflettendo sulla sua parata cruciale contro il Barcellona e l'importanza della prossima finale di Champions League. Con entusiasmo, Sommer si prepara per un incontro speciale, evidenziando l'emozione e le aspettative che accompagnano questa storica gara.

Sommer alla RSI: «Parata contro il Barcellona è stata importante, ma ora arriva una gara speciale» Le parole del portiere nerazzurro. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, ha parlato ai microfoni dell’emittente svizzera RSI in vista della finale di Champions League di sabato sera contro il Paris Saint-Germain. Queste le sue dichiarazioni: LE PAROLE- « La mia parata contro il Barcellona? Ovviamente è stata importante, è arrivata in un momento difficile per la squadra. E’ stata una partita speciale per tutti noi, con tante emozioni. All’Inter all’inizio era un po’ difficile per via della lingua... 🔗 Leggi su Internews24.com