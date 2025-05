Solofra celebra San Michele Arcangelo | sei giorni di musica arte e street food

Dal 12 al 17 giugno, Solofra si trasformerà in un vivace palcoscenico per celebrare San Michele Arcangelo, il suo patrono. Sei giorni di festeggiamenti civili daranno vita al centro città, con un ricco programma di musica, arte e street food, pronto a coinvolgere residenti e visitatori in un'esperienza unica e indimenticabile. Preparati a vivere la tradizione e la festa in modo straordinario!

La città si prepara a vivere uno degli eventi più attesi dell'anno: i festeggiamenti civili in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Solofra, che dal 12 al 17 giugno animeranno il centro cittadino con un ricco programma di eventi culturali, musicali e folkloristici.

SAN MICHELE ARCANGELO - SOLOFRA - AVELLINO