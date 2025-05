Solo il 225% degli italiani si fida del prossimo | crolla la fiducia sociale mentre scende al 463% chi è soddisfatto della vita Tre famiglie su dieci in difficoltà REPORT Istat

Un recente report Istat rivela un preoccupante calo della fiducia sociale in Italia, con solo il 22,5% degli italiani che si fida del prossimo. La soddisfazione per la vita scende al 46,3%, mentre tre famiglie su dieci si trovano in difficoltà economica. Questi dati segnalano i primi segnali di cedimento nel benessere soggettivo degli italiani, dopo anni di stabilità.