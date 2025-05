Sole e temperature oltre i 30 C ma per il 2 giugno tornano i temporali

Il caldo estivo si prepara a invadere il Piemonte con temperature sopra i 30°C, ma il 2 giugno è previsto un ritorno dei temporali. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, l'anticiclone garantirà giornate soleggiate prima dell'arrivo di rovesci e instabilità atmosferica. Scopri le previsioni dettagliate per i prossimi giorni e come si evolverà il clima.

Arriverà il caldo estivo, ma poi torneranno rovesci e temporali. Sono queste le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. "L’anticiclone è in fase di rinforzo e favorirà sul Piemonte una sequenza di giornate stabili e in larga parte soleggiate, a parte alcune... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sole e temperature oltre i 30° C, ma per il 2 giugno tornano i temporali

Approfondimenti da altre fonti

Meteo: oggi (18 maggio) e lunedì 19 sole e temperature in aumento! Picchi oltre i 30 gradi: ecco dove; Sole e temperature oltre i 30° C, ma per il 2 giugno tornano i temporali; Quando finirà il maltempo e inizierà davvero il caldo estivo: le previsioni meteo; Arriva l’anticiclone, estate pronta al decollo: dal 2 giugno prima ondata di caldo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Caldo afoso e temperature oltre la media, arriva la svolta meteo: le previsioni - (Adnkronos) - La svolta meteo sta arrivando. E lo farà all'improvviso, con temperature in aumento anche di 10°C, massime fino a 33°C al Nord, punte di 36°C in Sardegna entro domenica. Sono queste le p ... 🔗Scrive msn.com

Italia, ci siamo arriva l’estate: punte oltre i 30 gradi (1 / 2) - La cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono s ... 🔗Segnala donna.fidelityhouse.eu

Meteo, ultime piogge ma in settimana esplode l'estate: temperature oltre i 30 gradi. Le previsioni - Meteo, dopo un mese di maggio con un meteo decisamente incerto sembra arrivato il momento di un vero e proprio anticipo d'estate. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ... 🔗Secondo leggo.it

Meteo in Liguria, sole e temperature oltre i 30 gradi: le previsioni