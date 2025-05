Soldi? No chiedo solo le scuse Dimesso presto la moglie rilancia E la Asl apre un’indagine interna

Un caso di presunta malasanità scuote l'ospedale valdarnese della Gruccia, dopo che una coppia di coniugi di Vacchereccia ha denunciato il trattamento ricevuto. Marco Torre, direttore generale dell'Asl sud-est, ha annunciato l'apertura di un'indagine interna per fare chiarezza e individuare le eventuali responsabilità. La vicenda solleva interrogativi sulla qualità delle cure e il rispetto dei pazienti.

Il direttore generale dell'Asl sud-est Marco Torre aprirà un'indagine interna per individuare i responsabili del presunto caso di malasanità all'interno dell'ospedale valdarnese della Gruccia. Un caso denunciato nelle ultime ore da una coppia di coniugi residenti a Vacchereccia. È stato lo stesso Torre a informare Cristina Bonchi, moglie di Francesco Garramone che si trova tuttora ricoverato nel reparto di medicina all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. I fatti risalgono a oltre un mese fa; dopo alcuni giorni di febbre, il 17 aprile gli viene riscontrata una forte infezione urinaria, le ore passano, le febbre non tende a diminuire nemmeno dopo varie terapie antibiotiche prescritte al 56enne che nonostante quattro diversi accessi al Pronto Soccorso della Gruccia vede sempre peggiorare la situazione fino a una settimana fa...

