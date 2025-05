Softball | al via le All Star Series Esordio stagionale per l’Italia

L'Italia Softball Elite dà il via alla stagione con le All Star Series a Caronno Pertusella. In un'intensa giornata di competizioni, la squadra si è distinta con una vittoria convincente e una sconfitta in due mini-partite da quattro inning. In gara-1, l'Italia ha trionfato con un punteggio di 7-1, segnando così un promettente inizio per il torneo.

Terzetto di giorni dedicato alle All Star Series in quel di Caronno Pertusella, dove muove i primi passi stagionali l’Italia in versione Italia Softball Elite. Nella prima giornata di partite una vittoria e una sconfitta in due mini-incontri da quattro inning. In gara-1 7-1 per l’Italia, con un fuoricampo di Giacometti quale principale highlight della partita, ma bene anche Gasparotto ed Elisa Cecchetti con un triplo a testa. Al lancio Toniolo e poi Nicolini. In gara-2, invece, è la squadra dell’All Star Team, vale a dire quella delle migliori giocatrici della Serie A1, a imporsi per 3-0 con una gran prova al lancio di Bajusz e Avery... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: al via le All Star Series. Esordio stagionale per l’Italia

