Sofia di Spagna si diploma E Ingrid Alexandra di Norvegia “scappa” in Australia

Sofia di Spagna e Ariane d’Olanda hanno recentemente conseguito il diploma, segnando un importante traguardo nella loro crescita. Nel frattempo, Ingrid Alexandra di Norvegia si prepara a "scappare" in Australia per proseguire i suoi studi. Questi momenti rappresentano tappe significative nella vita delle giovani principesse, caratterizzate da sfide e nuove opportunità. Scopriamo i passaggi cruciali di queste adolescenti reali nel loro percorso verso l'età adulta.

Piccole principesse crescono. Sofia di Spagna, Ingrid Alexandra di Norvegia, Ariane d’Olanda. La prima e l’ultima, lo scorso weekend, si sono diplomate. La seconda, a breve, andrà dall’altra parte del mondo per ragioni di studio. Nella vita di ogni adolescente ci sono alcuni traguardi importanti. In primis, quelli scolastici. Con o senza sangue blu, l’ottenimento del diploma è uno di quei momenti che ciascuno conserva nella memoria per sempre. Tra le fila di coloro che non si scorderanno mai il giorno in cui si sono diplomati ci sono ora anche Sofia di Spagna e Ariane d’Olanda. Le due principesse, infatti, proprio lo scorso weekend hanno concluso il loro percorso di studi (salvo proseguire all’università, of course )... 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Sofia di Spagna si diploma. E Ingrid Alexandra di Norvegia “scappa” in Australia

