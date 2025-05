Soccorso più rapido in laguna | l' idromedica si appresta a salpare | VIDEO

Nella laguna di Venezia, i servizi di emergenza-urgenza si modernizzano con l'arrivo dell'“idromedica”, un mezzo veloce progettato per garantire interventi rapidi e efficienti. Grazie a questa innovazione, i medici di soccorso potranno raggiungere i pazienti in modo più tempestivo, migliorando così il servizio sanitario nella zona. Paolo Rosi, direttore del Suem118, sottolinea l’importanza di questo passo avanti per la salute pubblica.

I servizi sanitari di emergenza-urgenza nella laguna di Venezia corrono ancora più rapidi, grazie all'"idromedica", innovativo mezzo veloce per i trasferimenti del medico di soccorso. «Riusciamo finalmente a riproporre anche in laguna – ha spiegato il direttore del Suem118, Paolo Rosi...

