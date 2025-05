SNL stagione 51 | preoccupazioni sul cast e sulle novità in arrivo

La conclusione della stagione 50 di Saturday Night Live ha sollevato interrogativi sul futuro del cast nella stagione 51. Con preoccupazioni riguardo ai cambiamenti e alle novità in arrivo, l'attenzione si concentra particolarmente su Kenan Thompson, il cui contributo e la sua lunga carriera nel programma lo rendono un elemento fondamentale. Scopriamo insieme cosa potrebbe riservare il futuro per SNL.

