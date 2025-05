Sistema Sorrento perquisito ‘in differita’ l’assistente di Pina Picierno ed ex candidato di Vincenzo De Luca

Giuseppe Razzano, assistente parlamentare della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, è stato perquisito 'in differita' nell'ambito dell'indagine sul 'Sistema Sorrento'. Questo scandalo coinvolge presunte irregolarità negli appalti per la promozione del 'Brand Sorrento'. L'operazione, sebbene avvenuta con ritardo, segna un passo significativo nelle indagini sulle acquisizioni illecite nel settore pubblico.

In ritardo. Ma è successo. È stato perquisito 'in differita' Giuseppe Razzano, assistente parlamentare locale della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd), indagato nel ' Sistema Sorrento' per le presunte illegittimità negli affidamenti degli appalti per la promozione del 'Brand Sorrento' affidati alla sua società 'Comunicando'. I finanzieri agli ordini del colonnello Gennaro Pino e del capitano Francesco Tartaglione hanno bussato a casa sua e come da prassi si sono fiondati su cellulare e pc, sequestrandoli. Non avrebbero trovato un euro. Il nome di Razzano era stato inserito sin da subito tra i 'target' del decreto di perquisizione firmato dal pm di Torre Annunziata Giuliano Schioppi e dal procuratore Nunzio Fragliasso...