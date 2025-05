Sinner vota Inter | Mi perdoneranno i milanisti ma sono italiano!

Jannik Sinner, dopo aver trionfato al primo turno del Roland Garros, ha rivelato la sua preferenza per l'Inter nella finale di Champions League contro il PSG. Il giovane tennista, condividendo la sua passione calcistica, ha dichiarato il suo sostegno ai nerazzurri, suscitando reazioni tra i tifosi milanisti. Scopri le sue parole e il legame tra sport e tifo.

Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al primo turno del Roland Garros contro Arthur Rinderknech, si è espresso sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. Il numero uno al mondo supporterà i nerazzurri. LA RIVELAZIONE – Jannik Sinner ha parlato anche di PSG – Inter al termine del match vinto contro Arthur Rinderknech al primo turno del Roland Garros. Il tennista italiano si è così espresso alle frequenze di EuroSport in merito alla gara: «Spero di vedere una bella partita, in realtà sono molto amico di Gigio ma ho amici anche nell’Inter. per cui spero sia un bella sfida. Chi tiferò? Credo che non si offenda nessuno se dico di tifare la squadra italiana, anche se è nota la mia fede milanista... 🔗 Leggi su Inter-news.it