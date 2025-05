Sinner quando gioca contro Gasquet al Roland Garros 2025 | orario e dove vederlo

Jannik Sinner, dopo aver trionfato all'esordio contro Rinderknech, si prepara a sfidare il veterano francese Richard Gasquet al Roland Garros 2025. Il match, che si svolgerà giovedì 29 maggio, promette emozioni intense e un confronto tra generazioni. Scopri gli orari e dove seguire la partita in diretta.

Archiviata la vittoria all'esordio contro Rinderknech, Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Roland Garros. Lo farĂ giovedì 29 maggio per affrontare il 38enne francese Richard Gasquet nel secondo turno dello slam. L'orario della sfida è ancora da definire ma potrebbe essere inserita nel serale e quindi non iniziare prima delle 20.15. Il campo sarĂ il Philippe Chatrier, vista l'importanza del match che vedrĂ di fronte il numero 1 al mondo e lo storico tennista orgoglio di Francia, vicino all'addio al tennis e al suo ultimo Roland Garros. Gasquet, classe 1986, in carriera ha vinto 16 titoli Atp...