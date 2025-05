Sinner parte forte a Parigi | battuto Rinderknech all’esordio al Roland Garros

Jannik Sinner inizia il Roland Garros 2025 con una prestazione convincente, battendo il francese Arthur Rinderknech in tre set. Sul palcoscenico del centrale Philippe Chatrier, il numero 1 del mondo ha mostrato determinazione e abilità, chiudendo il match con un punteggio di 6-4, 6-3, 7-5 in due ore e 15 minuti, dimostrando di essere pronto per affrontare le sfide del torneo.

Jannik Sinner non tradisce le attese e apre il suo Roland Garros 2025 con una vittoria solida e di carattere. Sul centrale Philippe Chatrier, il numero 1 del mondo supera il francese Arthur Rinderknech (n. 72 ATP) in tre set: 6-4, 6-3, 7-5 in due ore e 15 minuti, archiviando la pratica davanti a un pubblico ammutolito dal recupero spettacolare dell’azzurro nel terzo parziale. Un match più complicato del previsto. Rinderknech, spinto dall’atmosfera di casa e libero da pressioni, ha messo in difficoltà Sinner soprattutto nel terzo set, quando si è portato avanti 4-0. Jannik Sinner Qui è emersa tutta la maturità del campione altoatesino, capace di infilare una rimonta da vero numero uno: Sinner ha recuperato due break di svantaggio, infilando cinque giochi consecutivi e chiudendo il match con autorità, lasciando il centrale parigino in silenzio... 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Sinner parte forte a Parigi: battuto Rinderknech all’esordio al Roland Garros

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Perché questo Sinner può vincere a Parigi; Alcaraz batte Sinner in finale agli Internazionali di Roma: 6-7, 1-6, Jannik: «Sulla terra ora è più forte ma lo batterò a Parigi»; Sinner già rilancia: “Bravo Alcaraz, sei l’uomo da battere a Parigi; Internazionali tennis, Sinner sconfitto in finale da Alcaraz: «Sulla terra sei più forte, ci vediamo a Parigi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner, diretta Roland Garros: esordio a Parigi con Rinderknech, risultato in tempo reale - Il numero uno del mondo scende in campo nel secondo torneo del Grande Slam della stagione dopo aver vinto l'Australian Open: segui la sfida con noi ... 🔗Secondo tuttosport.com

Sinner-Alcaraz, la sfida infinita. Parigi l’ennesimo teatro di sfida - Sinner e Alcaraz si sfidano al Roland Garros: rivalità, statistiche e obiettivi dei due numeri uno del tennis mondiale ... 🔗Secondo panorama.it

Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik avanti di due set, doppio break del francese nel terzo - Altro cambio pallina solidissimo per Jannik che tiene a quindici Rinderknech e torna avanti nel punteggio. Gestione impeccabile, fin qui della partita, per l’altoatesino che si sta limitando a ... 🔗Segnala sport.virgilio.it

Rafael Nadal vs Jannik Sinner - Quarterfinals Highlights | Roland-Garros 2020