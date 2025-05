Jannik Sinner si trova al centro di un controverso episodio: foto scattate a Copenaghen svelano la sua compagnia, suggerendo che le sue dichiarazioni potrebbero essere fuorvianti. Mentre si fa strada la verità su quelle immagini, emerge un dubbio inevitabile: Sinner ha mentito, seppur parzialmente. Scopriamo i dettagli di questa intrigante vicenda e le implicazioni che ne derivano.

Jannik Sinner non sa, forse, che le bugie hanno le gambe corte: nelle foto la prova schiacciante che conferma il fatto che a Copenaghen non fosse solo. Sono poche le certezze di cui disponiamo, ma di una cosa siamo assolutamente sicuri: Jannik Sinner ha mentito. Lo ha fatto solo a metà, ma ha pur sempre detto una bugia, sebbene lo abbia indubbiamente fatto a fin di bene. Sinner inchiodato dalle foto: a Copenaghen era con lei (Instagram) – Ilveggente.it Era sincero quando, qualche settimana fa, è arrivato a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia. La cosa che più gli premeva sottolineare, in quella circostanza, era che lo avevano sorpreso le foto e le voci circolate sul web nei giorni immediatamente precedenti al ritorno in campo... 🔗 Leggi su Ilveggente.it