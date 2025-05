Sinner confessa | Finale di Champions? Credo che non si offenda nessuno se dico che…

Dopo la sua vittoria al Roland Garros contro Rinderknech, Jannik Sinner, fervente tifoso del Milan, ha affrontato un'intervista in cui ha rivelato il suo pensiero sul finale di Champions League. Le sue parole non solo riflettono la sua passione calcistica, ma offrono anche uno spunto di riflessione su sport e emozioni, collegando tennis e calcio in un dialogo affascinante.

Le parole di Jannik Sinner, grande tifoso milanista, dopo la vittoria in tre set contro il francese Rinderknech al Roland Garros. Dopo la sua vittoria al Roland Garros contro il francese Rinderknech, Jannik Sinner (grande tifoso milanista) ha dovuto affrontare una domanda delicata. Un giornalista di EuroSport, notando che Gianluigi Donnarumma fosse nel suo box gli ha chiesto per chi tiferà il 31 maggio a Monaco, quando si sfideranno il PSG di Luis Enrique e l’ Inter di Simone Inzaghi nella finale di Champions. LE PAROLE DI SINNER – «Ohi, non mettermi in questa situazione, uff. S pero davvero che sarà una bella partita, sono molto amico di Gigio (Donnarumma... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sinner confessa: «Finale di Champions? Credo che non si offenda nessuno se dico che…»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zola confessa: «L’Inter vincerà la Champions? Non sarà semplice, ma mi auguro accada una cosa»; Devo fare attenzione | Conte a muso duro sulle polemiche arbitrali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sinner, al Roland Garros si gioca la finale di Champions: “Inter-Psg, tifo per…” - PARIGI (FRANCIA) - "Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set". Così Jannik Sinner ha commentato dopo la vittoria su Arthur Rinderknech ... 🔗Lo riporta tuttosport.com

Pagina 2 | Sinner, al Roland Garros si gioca la finale di Champions: “Inter-Psg, tifo per…” - Tra i presenti nel suo match d’esordio anche Gigio Donnarumma: ''Siamo buoni amici ormai da un bel po', quindi ci conosciamo bene - ammette -, è stato per me un onore vederlo in tribuna. Anche lui ha ... 🔗Segnala tuttosport.com

Sinner tifoso, la risposta sulla finale di Champions stupisce tutti: "Non mi mettete in difficoltà..." - Le parole del numero uno al mondo dopo la vittoria all'esordio al Roland Garros: "Inter o Psg? Qui c'è anche Donnarumma, quindi..." ... 🔗Lo riporta msn.com