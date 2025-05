Sinner buona la prima al Roland Garros | batte Rinderknech e vola al secondo turno

Jannik Sinner inizia col piede giusto la sua avventura al Roland Garros 2025, qualificandosi per il secondo turno dopo aver sconfitto il francese Arthur Rinderknech. Il numero uno del mondo ha dominato l'incontro con un punteggio di 6-4, 6-3, 7-5, in un match che è durato 2 ore e 15 minuti. Ora Sinner si prepara per il prossimo sfida nel torneo parigino.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola al secondo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro, numero uno del mondo, all’esordio oggi lunedì 26 maggio ha battuto nel primo turno del singolare maschile il francese Arthur Rinderknech, 75esimo del ranking Atp, per 6-4, 6-3, 7-5 in 2h15?. Nel prossimo turno Sinner affronterĂ un altro francese e idolo di casa, Richard Gasquet. Primo set molto equilibrato sul campo Philippe-Chatrier, con Sinner che fatica a entrare in partita e concede qualche chance a Rinderknech. Il francese si ritrova tra le mani ben tre palle break nelle fasi iniziali, ma non riesce a sfruttarle... 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Sinner, buona la prima al Roland Garros: batte Rinderknech e vola al secondo turno

