Sinapsi artificiali per i pc del futuro | da Taiwan a Bari per il progetto di ricerca

Un ricercatore taiwanese si trasferisce a Bari per sviluppare sinapsi artificiali ispirate al cervello umano, con l'obiettivo di rivoluzionare i computer quantistici del futuro. Questo innovativo progetto mira a velocizzare l'elaborazione dei dati e a ridurre il consumo energetico, aprendo la strada a tecnologie avanzate e sostenibili che potrebbero trasformare il panorama informatico globale.

Originario di Taiwan, ha scelto di trasferirsi a Bari per mettere a punto le sue ricerche avveniristiche che promettono di realizzare sinapsi artificiali uguali a quelle del cervello umano, per i pc quantistici del futuro che elaboreranno dati velocissimamente e con un minor impatto energetico...

