Silvia Salis vince a Genova al 5148% con affluenza in crescita e centrodestra in crisi

Silvia Salis trionfa a Genova al 5148, con un'affluenza in aumento e un centrodestra in difficoltà. I dati delle recenti elezioni comunali rivelano significative variazioni rispetto al passato, ponendo in evidenza le mutate dinamiche del voto rispetto alle elezioni comunali di tre anni fa e alle recenti consultazioni regionali. Questo contesto offre un’interessante prospettiva sulle sfide politiche attuali.

I dati raccolti dopo le elezioni comunali di Genova offrono uno spaccato concreto sulle dinamiche del voto. I risultati hanno evidenziato differenze nette rispetto alle elezioni comunali di tre anni fa e alle recenti elezioni regionali. In questo contesto, l’attenzione si è concentrata sul confronto tra i vari partiti e la trasformazione della distribuzione elettorale . ... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Silvia Salis vince a Genova al 51,48% con affluenza in crescita e centrodestra in crisi

Se ne parla anche su altri siti

Salis vince a Genova, le reazioni della politica; Il centrosinistra unito si riprende Genova. Silvia Salis vince col 51,5%; Silvia Salis vince a Genova al primo turno: chi è la nuova sindaca dopo Bucci; Genova torna a sinistra. Vince Salis con una coalizione larghissima. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Comunali 2025, Silvia Salis vince a Genova, Barattoni a Ravenna: tutti i risultati - Elezioni amministrative 2025, le città al voto e i risultati delle comunali, i sindaci eletti e i candidati che vanno al ballottaggio tra due settimane. 🔗Segnala gazzetta.it

Elezioni amministrative, il centrosinistra si riprende Genova: Salis è la nuova sindaca. E blinda Ravenna - Coalizione centrosinistra-M5S vince al primo turno con il 51,48%. Il centrodestra guarda ai ballottaggi di Matera e Taranto. Schlein: 'La destra esulta ai sondaggi, noi vinciamo al voto'. L'affluenza ... 🔗ansa.it scrive

Silvia Salis è il nuovo sindaco di Genova: «Dedico la vittoria a mio padre». Le Olimpiadi e il marito regista, chi è - La candidata del campo progressista Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. La conferma ufficiale arriva dai dati diffusi dal ministero dell'Interno al termine ... 🔗Riporta msn.com

Sindaco di Genova, Silvia Salis vince al primo turno: Dedico la vittoria a mio padre