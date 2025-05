Silvia Salis l’ex martellista che ha ribaltato Genova

Genova ha scritto una nuova pagina della sua storia con l'elezione di Silvia Salis, ex martellista e prima sindaca donna della città. Con il 51,48% dei voti, ha superato il centrodestra, segnando una svolta significativa per la politica locale. In questo articolo, esploreremo il percorso di Salis e le implicazioni della sua vittoria per il futuro della città.

Genova ha scelto la sua prima sindaca donna. Il 27 maggio l'elettorato ha consegnato a Silvia Salis, 39 anni, la fascia tricolore con 124.720 voti, pari al 51,48 %, chiudendo la sfida al primo turno e mettendo fine a otto anni di centrodestra a Palazzo Tursi. L'avversario, l'assessore uscente Pietro Piciocchi, si è fermato al

