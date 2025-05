Silvia Salis | la politica deve ritrovare il linguaggio del rispetto La neo sindaca di Genova | ci aspettavamo di vincere al primo turno

Silvia Salis, neo sindaca di Genova, ribadisce l'importanza di un linguaggio rispettoso in politica, sottolineando la forza della sua coalizione progressista. Intervistata su Sky Tg24, Salis esprime le sue aspettative per le elezioni, confidando nella possibilità di una vittoria al primo turno grazie a un messaggio forte e chiaro rivolto alla cittadinanza. La sua visione per il futuro della città inizia da relazioni basate sul rispetto e sulla collaborazione.

Si aspettava di vincere già al primo turno? «Ce lo aspettavamo perché abbiamo una coalizione progressista molto forte che ha dato un messaggio forte alla città ». Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis, ospite al programma Start di Sky Tg24. «Il mio primo obiettivo era di vincere il primo turno - ha concluso -. Il mio passato da atleta mi impone di avere obiettivi chiari e questa coalizione... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Silvia Salis: la politica deve ritrovare il linguaggio del rispetto. La neo sindaca di Genova: ci aspettavamo di vincere al primo turno

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salis, le prime parole: Dedico vittoria a mio padre, Genova ha bisogno di vento nuovo; Il centrosinistra unito si riprende Genova. Silvia Salis vince col 51,5%; Silvia Salis vince a Genova al primo turno: chi è la nuova sindaca dopo Bucci; Chi è Silvia Salis, da lanciatrice di martello alle Olimpiadi a sindaca di Genova. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Silvia Salis: la politica deve ritrovare linguaggio del rispetto. La neo sindaca di Genova: ci aspettavamo di vincere al primo turno - Si aspettava di vincere già al primo turno? «Ce lo aspettavamo perché abbiamo una coalizione progressista molto forte che ha dato un messaggio forte alla ... 🔗Riporta gazzettadelsud.it

Salis: serve altro linguaggio in politica, impari rispetto da sport - "Vogliamo lanciare un messaggio forte: la politica impari a parlare un altro messaggio, un messaggio fatto di rispetto, anche deciso, anche forte, sui temi che vedono contrapposti ma che deve dare una ... 🔗Secondo libero.it

Silvia Salis: "L’unità del campo progressista può battere la destra, ora cinque anni per Genova" - Silvia Salis, neosindaca di Genova eletta al primo turno, ha tenuto la sua prima conferenza stampa all’indomani della vittoria ... 🔗globalist.it scrive

La neo sindaca di Genova Salis: Dedico vittoria a mio padre