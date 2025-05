Silvia Salis il marito Fausto Brizzi | Ha vinto con il suo fair play potrei farci un film

Fausto Brizzi celebra la vittoria della moglie, Silvia Salis, neo-sindaca di Genova, nel 2025. Con il suo spirito di fair play, il regista e produttore condivide la gioia per un traguardo che rappresenta un sogno realizzato, sottolineando l'importanza della determinazione in un contesto elettorale competitivo. Ora, Silvia è pronta a affrontare le sfide del suo nuovo ruolo con grande entusiasmo e impegno.

La gioia di Fausto Brizzi, regista, produttore e marito della neo-sindaca di Genova, Silvia Salis, per la vittoria della moglie alle elezioni comunali del 2025 nel capoluogo ligure. “ Il sogno per lei era questo. Arrivare qui non era scontato, c’era una concorrenza agguerrita e adesso vuole stare 5 anni qui e fare qualcosa per la sua città, poi vedremo. Se questo diventerà un punto di partenza o no ce lo racconterà il tempo”, ha detto Brizzi a LaPresse. “ Raccontare la campagna elettorale di mia moglie in una prossima opera? Ci sto ragionando. Quello della campagna elettorale è un backstage non raccontato ancora, in un film italiano... 🔗 Leggi su Lapresse.it